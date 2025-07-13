фото: Сергей Лысак

С вечера армия РФ терроризировала два района Днепропетровщины КАБами, РСЗО и ударными дронами. Ранения получил мирный житель

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По Синельниковщине оккупанты били беспилотниками, КАБом и из РСЗО. Громко было в Межевской, Покровской и Великомихайловской общинах. Там горели пшеница, сухостой и хозяйственная постройка. Огонь частично уничтожил лицей. Разрушения есть на территории предприятия. Изуродован частный дом, два комбайна и авто.

"Во время одного из обстрелов пострадал 37-летний мужчина", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, также захватчики обстреливали Никопольщину. Враг применял тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Удары пришлись на райцентр, Покровскую, Мировскую и Марганецкую общины. Из-за обстрелов повреждены инфраструктура и общежитие образовательного учреждения. На Никопольщине обошлось без раненых.