Оккупанты атаковали Днепропетровщину: уничтожен лицей, пострадал человек
С вечера армия РФ терроризировала два района Днепропетровщины КАБами, РСЗО и ударными дронами. Ранения получил мирный житель
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По Синельниковщине оккупанты били беспилотниками, КАБом и из РСЗО. Громко было в Межевской, Покровской и Великомихайловской общинах. Там горели пшеница, сухостой и хозяйственная постройка. Огонь частично уничтожил лицей. Разрушения есть на территории предприятия. Изуродован частный дом, два комбайна и авто.
"Во время одного из обстрелов пострадал 37-летний мужчина", — говорится в сообщении.
По данным ОВА, также захватчики обстреливали Никопольщину. Враг применял тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Удары пришлись на райцентр, Покровскую, Мировскую и Марганецкую общины. Из-за обстрелов повреждены инфраструктура и общежитие образовательного учреждения. На Никопольщине обошлось без раненых.
Напомним, вчера россияне атаковали Днепропетровскую область КАБами. В результате авиаударов погибли двое местных жителей.