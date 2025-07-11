На Дніпропетровщині російський КАБ знищив оселю рятувальника, який відпочивав вдома
У селищі Межова Синельниківського району ворожа авіабомба влучила у будинок рятувальника ввечері 9 липня. Чоловік та його дружина дістали поранення
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.
Відомо, що в момент атаки російського КАБа надзвичайник відпочивав вдома після добового чергування. На щастя, рятувальник та його дружина залишилися живими.
"Виникла пожежа загальною площею 300 кв.м. Їх оселя зруйнована повністю", — йдеться в повідомленні.
Подружжя госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, ввечері 9 липня російська авіація атакувала КАБом Межівську громаду на Синельниківщині. Внаслідок авіаудару постраждало подружжя — 43-річний чоловік та його 40-річна дружина.
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