На Дніпропетровщині російський КАБ знищив оселю рятувальника, який відпочивав вдома

фото: ДСНС України у Дніпропетровській області

У селищі Межова Синельниківського району ворожа авіабомба влучила у будинок рятувальника ввечері 9 липня. Чоловік та його дружина дістали поранення

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Відомо, що в момент атаки російського КАБа надзвичайник відпочивав вдома після добового чергування. На щастя, рятувальник та його дружина залишилися живими.

"Виникла пожежа загальною площею 300 кв.м. Їх оселя зруйнована повністю", — йдеться в повідомленні.

Подружжя госпіталізували до лікарні.