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11 липня 2025, 00:25

На Дніпропетровщині російський КАБ знищив оселю рятувальника, який відпочивав вдома

11 липня 2025, 00:25
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фото: ДСНС України у Дніпропетровській області
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У селищі Межова Синельниківського району ворожа авіабомба влучила у будинок рятувальника ввечері 9 липня. Чоловік та його дружина дістали поранення

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Відомо, що в момент атаки російського КАБа надзвичайник відпочивав вдома після добового чергування. На щастя, рятувальник та його дружина залишилися живими.

"Виникла пожежа загальною площею 300 кв.м. Їх оселя зруйнована повністю", — йдеться в повідомленні.

Подружжя госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, ввечері 9 липня російська авіація атакувала КАБом Межівську громаду на Синельниківщині. Внаслідок авіаудару постраждало подружжя — 43-річний чоловік та його 40-річна дружина.

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