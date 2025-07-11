Фото: полиция Днепропетровской области

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Каменском районе Днепропетровской области правоохранители разоблачили мужчину, который хранил целый арсенал оружия и боеприпасов в собственном домовладении. Во время санкционированного обыска, проведенного следователями полиции №6 Каменского райуправления, изъяли автомат Калашникова, 4 гранаты с запалами, более 300 патронов разного калибра, а также сигнальный пистолет, который был переработан для стрельбы боевыми патронами.

Оперативная информация о возможном незаконном хранении оружия поступила в полицию раньше. Злоумышленником оказался 46-летний житель одной из местных громад. Изъятые орудия были направлены на экспертную проверку для дальнейшего установления их технических характеристик и боевой годности.

В настоящее время досудебное расследование по делу завершено. Прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. В случае доказательства вины мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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