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11 июля 2025, 14:02

У 46-летнего жителя Днепропетровщины обнаружили арсенал оружия в гараже

11 июля 2025, 14:02
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В настоящее время проверяют происхождение изъятого арсенала

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Каменском районе Днепропетровской области правоохранители разоблачили мужчину, который хранил целый арсенал оружия и боеприпасов в собственном домовладении. Во время санкционированного обыска, проведенного следователями полиции №6 Каменского райуправления, изъяли автомат Калашникова, 4 гранаты с запалами, более 300 патронов разного калибра, а также сигнальный пистолет, который был переработан для стрельбы боевыми патронами.

Хранение оружияХранение оружияХранение оружияХранение оружия

Оперативная информация о возможном незаконном хранении оружия поступила в полицию раньше. Злоумышленником оказался 46-летний житель одной из местных громад. Изъятые орудия были направлены на экспертную проверку для дальнейшего установления их технических характеристик и боевой годности.

В настоящее время досудебное расследование по делу завершено. Прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. В случае доказательства вины мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Донецкой области разоблачили правоохранителя, торговавшего трофейным оружием

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Каменское Днепропетровская область оружие гранаты автомат пистолет патроны
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