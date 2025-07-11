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11 июля 2025, 07:55

Оккупанты ударили по Днепропетровщине: возникли пожары, повреждено сельхозпредприятие

11 июля 2025, 07:55
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иллюстративное фото: росСМИ
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Оккупационная российская армия атаковала Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Оккупанты ударили дронами по Покровской общине на Синельниковщине. Там повреждено сельскохозяйственное предприятие, возник пожар.

На Никопольщине под обстрелами FPV-дронов, тяжелой артиллерии и РСЗО "Град" находились Никополь и Марганецкая община. В районе возникло возгорание, повреждены админздание и линия электропередач.

"Повсюду — без погибших и пострадавших", — говорится в сообщении.

Напомним, в поселке Межевая Синельниковского района на Днепропетровщине российская авиабомба уничтожила дом спасателя. Мужчина и его жена получили ранения.

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