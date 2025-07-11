Оккупанты ударили по Днепропетровщине: возникли пожары, повреждено сельхозпредприятие

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Оккупанты ударили дронами по Покровской общине на Синельниковщине. Там повреждено сельскохозяйственное предприятие, возник пожар.

На Никопольщине под обстрелами FPV-дронов, тяжелой артиллерии и РСЗО "Град" находились Никополь и Марганецкая община. В районе возникло возгорание, повреждены админздание и линия электропередач.

"Повсюду — без погибших и пострадавших", — говорится в сообщении.