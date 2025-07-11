Оккупанты ударили по Днепропетровщине: возникли пожары, повреждено сельхозпредприятие
Оккупационная российская армия атаковала Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Оккупанты ударили дронами по Покровской общине на Синельниковщине. Там повреждено сельскохозяйственное предприятие, возник пожар.
На Никопольщине под обстрелами FPV-дронов, тяжелой артиллерии и РСЗО "Град" находились Никополь и Марганецкая община. В районе возникло возгорание, повреждены админздание и линия электропередач.
"Повсюду — без погибших и пострадавших", — говорится в сообщении.
Напомним, в поселке Межевая Синельниковского района на Днепропетровщине российская авиабомба уничтожила дом спасателя. Мужчина и его жена получили ранения.
Семь ударов БпЛА по Чугуеву: повреждена больница, есть пострадавшаяВсе новости »
11 июля 2025, 07:43Российские войска атаковали Запорожский район: раненый мужчина
11 июля 2025, 07:33Россия атаковала громады Днепропетровской области: есть погибший и раненая
10 июля 2025, 18:56
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
Российская атака на Харьков: уже 9 пострадавших, разрушены поликлиника и роддом
11 июля 2025, 08:55"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
11 июля 2025, 08:49На Николаевщине зенитчики уничтожили 11 "шахедов", — ОВА
11 июля 2025, 08:30Возможные злоупотребления в АРМА: НАБУ проверит связи со Стефанишиной
11 июля 2025, 08:24На Прикарпатье на берегу реки обнаружили артснаряд
11 июля 2025, 08:15Семь ударов БпЛА по Чугуеву: повреждена больница, есть пострадавшая
11 июля 2025, 07:43Российские войска атаковали Запорожский район: раненый мужчина
11 июля 2025, 07:33Синоптики предупреждают: 11–13 июля в Украине – опасность масштабных пожаров
11 июля 2025, 07:29Утренний удар по Харькову: дрон попал в жилой дом, есть раненые
11 июля 2025, 07:13
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине