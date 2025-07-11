На Днепропетровщине российский КАБ уничтожил дом спасателя

фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В поселке Межево Синельниковского района вражеская авиабомба попала в дом спасателя вечером 9 июля. Мужчина и его жена получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Известно, что в момент атаки российского КАБа чрезвычайник отдыхал дома после суточного дежурства. К счастью, спасатель и его супруга остались в живых.

"Возник пожар общей площадью 300 кв.м. Их дом разрушен полностью", — говорится в сообщении.

Супругов госпитализировали в больницу.