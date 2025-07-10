На Дніпропетровщині застілля обернулось смертю та трагедією
На Дніпропетровщині в лікарні помер 56-річний чоловік. Відомо, що він пішов з життя через травми внаслідок побиття
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Трагедія сталась у Нікополі. Між господарем та гостем сталась сварка. Конфлікт переріс у бійку. Тоді зловмисник завдав руками й ногами завдав численних ударів приятелю, після чого пішов з місця злочину.
56-річний потерпілий від отриманих травм помер у лікарні. Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 37-річний місцевий житель. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Волині чоловік приревнував жінку. Під час сварки він побив її металевою тростиною. Від отриманих травм жінка померла.
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