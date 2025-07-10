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На Днепропетровщине в больнице скончался 56-летний мужчина. Известно, что он ушел из жизни из-за травм из-за избиения

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Трагедия произошла в Никополе. Между хозяином и гостем произошла ссора. Конфликт перерос в драку. Тогда злоумышленник нанес руками и ногами нанес многочисленные удары приятелю, после чего ушел с места преступления.

56-летний потерпевший от полученных травм скончался в больнице. Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Волыни мужчина ревновал женщину. Во время ссоры он избил ее металлическим тростью . От полученных травм женщина скончалась.