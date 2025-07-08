Фото: ОВА

В Днепропетровской ОВО показали фото с последствиями обстрелов. Российские войска атаковали жилые дома и инфраструктуру

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лисака, в течение суток 8 июля российские кафиры в очередной раз атаковали дронами и артиллерией Днепропетровскую область. Под ударами были Никополь, Покровская, Мировская и Марганецкая общины.

В результате обстрелов повреждены пятиэтажка, 9 частных домов, 5 хозяйственных построек, гараж, авто. Также была повреждена инфраструктура, газопроводы, линии электропередач. Горели сухая трава, дворовая постройка и АЗС.

Кроме того, оккупанты атаковали дронами Синельниковщину. В результате произошли пожары. Горело поле с пшеницей, сухая трава. Разбиты инфраструктура и жилой дом.

Напомним, ранее российские военные атаковали авиабомбами, артиллерией и дронами Константиновку. В результате атаки врага погиб мужчина, находившийся в доме со своей пожилой матерью. Женщину удалось спасти. Тело ее погибшего сына стражи порядка вынесли из зоны поражения.