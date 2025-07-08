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Соседи бьют тревогу из-за ребенка, который живет в антисанитарии и без надлежащего ухода со стороны матери, злоупотребляющей алкоголем

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Кривом Роге местные жители сообщили о чрезвычайно тревожной ситуации в одной из квартир многоэтажки. По словам очевидцев, в доме находится маленький ребенок, которого мать оставляет без присмотра в неприемлемых условиях. Ребенок грязный, почти без одежды, спит среди собственных испражнений. Между тем, взрослая женщина находится в соседней комнате в состоянии алкогольного опьянения.

Соседи неоднократно обращались к правоохранителям и социальным службам. Люди рассказывают, что вызывали соответствующие инстанции несколько раз, однако ситуация остается неизменной. Никаких результатов проверок или действий, которые могли бы защитить ребенка, пока нет.

Пользователи требуют оперативного реагирования полиции, органов опеки и службы по делам детей. В громаде обеспокоены тем, что промедление может иметь трагические последствия.

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