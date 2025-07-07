12:02  07 липня
Melovin просто зі сцени оголосив про мобілізацію: де служитиме артист
10:48  07 липня
У Києві судитимуть експравоохоронця, який скоїв смертельну ДТП
10:16  07 липня
На Буковині службовий пес допоміг затримати порушників кордону
UA | RU
UA | RU
07 липня 2025, 17:55

Стрибнула з недобудови: у Дніпрі знайшли тіло 14-річної дівчини, яка перед цим зникла безвісті

07 липня 2025, 17:55
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці продовжують розслідування обставин смерті 14-річної дівчини

Про це повідомляють у місцевих Телеграм-каналах, передає RegioNews.

У Дніпрі знайшли тіло 14-річної Марини Коцюби, яка в суботу 5 липня зникла безвісти. За попередніми даними, дівчина могла вкоротити собі віку, стрибнувши з недобудови у житловому масиві Тополя.

Марина пішла гуляти з друзями і пообіцяла повернутися додому до 20:00, але в призначений час її телефон перестав відповідати. Після звернення батьків правоохоронці почали перевіряти коло спілкування дівчини.

Під час розслідування з’ясувалося, що школярка записала відеоповідомлення одній зі своїх подруг саме з території недобудови. При огляді місця події правоохоронці виявили її тіло на сходовому майданчику між другим та третім поверхами. Особисті речі дівчинки знайшли на дев’ятому поверсі будівлі.

Правоохоронці кваліфікували цю трагедію як самогубство. Наразі триває слідство, під час якого встановлюватимуть всі обставини інциденту.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі жінка не могла розірвати шлюб, бо чоловік виявився "мертвим": як їй довелось "оживити" його через суд.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
самоубивство розшук Дніпро Дніпропетровська область пошук зникнення суїцид неповнолітня
У Києві хлопчик загубився під час прогулянки на велосипеді
07 липня 2025, 15:48
45 тисяч за зброю: на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який продавав автомат і гранатомет
07 липня 2025, 15:29
У Дніпрі судитимуть чиновника, який організував корупційну схему на ліжках для військових
07 липня 2025, 14:19
Всі новини »
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
Внаслідок обстрілу Харкова загинула 34-річна жінка - понад 40 поранених, серед них неповнолітні
07 липня 2025, 17:31
Смертельна ДТП на Полтавщині: водія знайшли без ознак життя
07 липня 2025, 17:23
Залишила дитину помирати на балконі: на Рівненщині судитимуть горе-матір
07 липня 2025, 17:10
"Пакунок школяра": як батькам першачків отримати 5000 грн від держави
07 липня 2025, 16:57
На Черкащині двоє підлітків-мотоциклістів потрапили в ДТП
07 липня 2025, 16:20
Ми чули вибухи: у Харкові посол Франції Гаель Весьєр став свідком атаки "шахедами"
07 липня 2025, 16:06
Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла
07 липня 2025, 16:05
Завтра в Україні очікується спека до +36 градусів
07 липня 2025, 15:58
У Києві хлопчик загубився під час прогулянки на велосипеді
07 липня 2025, 15:48
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »