фото: Національна поліція України

Про це повідомляють у місцевих Телеграм-каналах, передає RegioNews.

У Дніпрі знайшли тіло 14-річної Марини Коцюби, яка в суботу 5 липня зникла безвісти. За попередніми даними, дівчина могла вкоротити собі віку, стрибнувши з недобудови у житловому масиві Тополя.

Марина пішла гуляти з друзями і пообіцяла повернутися додому до 20:00, але в призначений час її телефон перестав відповідати. Після звернення батьків правоохоронці почали перевіряти коло спілкування дівчини.

Під час розслідування з’ясувалося, що школярка записала відеоповідомлення одній зі своїх подруг саме з території недобудови. При огляді місця події правоохоронці виявили її тіло на сходовому майданчику між другим та третім поверхами. Особисті речі дівчинки знайшли на дев’ятому поверсі будівлі.

Правоохоронці кваліфікували цю трагедію як самогубство. Наразі триває слідство, під час якого встановлюватимуть всі обставини інциденту.

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