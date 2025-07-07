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07 июля 2025, 17:55

Прыгнула с недостроя: в Днепре нашли тело 14-летней девушки, которая перед этим пропала без вести

07 июля 2025, 17:55
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фото: Национальная полиция Украины
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Правоохранители продолжают расследование обстоятельств смерти 14-летней девушки

Об этом сообщают в местных Телеграмм-каналах, передает RegioNews.

В Днепре нашли тело 14-летней Марины Кацюбы, которая в субботу 5 июля пропала без вести. По предварительным данным, девушка могла покончить с собой, прыгнув с недостройки в жилом массиве Тополь.

Марина пошла гулять с друзьями и пообещала вернуться домой к 20:00, но в назначенный час ее телефон перестал отвечать. После обращения родителей в правоохранительные органы начали проверять круг общения девушки.

В ходе расследования выяснилось, что школьница записала видеосообщение одной из своих подруг именно с территории недостроя. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тело на лестничной площадке между вторым и третьим этажами. Личные вещи девочки обнаружили на девятом этаже здания.

Правоохранители квалифицировали эту трагедию как самоубийство. В настоящее время продолжается следствие, в ходе которого будут устанавливаться все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Днепре женщина не могла расторгнуть брак, потому что мужчина оказался "мертвым": как ей пришлось "оживить " его через суд.

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