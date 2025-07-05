Россияне оккупировали два села возле админграницы Днепропетровщины и Донбасса – DeepState

фото: DeepState

По данным аналитиков проекта DeepState, российские войска заняли населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка вдоль административной границы Донецкой и Днепропетровской областей

Об этом сообщает Deepstate, передает RegioNews.

Эти села расположены вблизи поселка Дачное, которое является ключевым направлением для потенциального наступления окупантов на Днепропетровщину.

Аналитики отметили, что враг предпринимает попытки продвинуться вглубь территории, несмотря на удерживающие оборону дополнительные ресурсы ВСУ.

Как отмечается, Россия может использовать этот прорыв как информационный повод для внутренней и внешней пропаганды, тогда как для Украины это важная стратегическая задача – не допустить переход врага за админграницы еще одной области.

По данным DeepState, в июне РФ оккупировала около 556 км² украинской территории с концентрацией продвижений на Новопавловском и Покровском направлениях (29% и 27% соответственно)

Напомним, в конце мая российские войска оккупировали четыре населенных пункта в Сумской области.



