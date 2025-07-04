Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

Нарушитель игнорировал требование патрульных остановиться, но его авто заблокировали после неудачной попытки побега

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре патрульные остановили водителя, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения и без водительских прав. Инцидент произошел в Новокодакском районе. Правоохранители заметили, как автомобиль "Москвич" нарушил правила дорожного движения. На законное требование остановиться водитель не отреагировал и пытался скрыться. Полицейским удалось заблокировать транспортное средство и задержать нарушителя.

В ходе проверки инспекторы зафиксировали признаки применения запрещающих средств. Кроме того, во время установления личности выяснилось, что у мужчины никогда не было водительского удостоверения. На место происшествия вызвали медиков, а сам водитель согласился пройти осмотр в медицинском заведении.

На правонарушителя составили административные материалы по нескольким статьям, среди которых – управление транспортом без документов, признаки наркотического опьянения и игнорирование требования остановки. Сейчас водитель отстранен от управления автомобилем. Результаты медицинских анализов будут готовы ориентировочно через 10 дней.

Ранее сообщалось, двое водителей под действием наркотиков: в Днепре остановили автомобили Volkswagen и BMW.