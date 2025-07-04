На Херсонщині внаслідок атаки російського безпілотника загинув чоловік
У селищі Антонівка, внаслідок атаки ворожого дрона загинув цивільний чоловік, розпочато провадження
Як передає RegioNews, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що 4 липня 2025 року армія РФ вкотре атакувала населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії та безпілотників.
"Станом на 17:30 відомо, про одну загиблу людину та вісьмох поранених", - йдеться у повідомленні.
Зокрема в Антонівці близько 14:00 російські загарбники скинули вибухівку з дрона. Внаслідок атаки загинув цивільний чоловік, який перебував на вулиці.
Також за допомогою дронів росіяни поранили восьмеро людей у Херсоні, Антонівці та Новодмитрівці.
Нагадаємо, протягом минулої доби російська армія атакувала понад 40 населених пунктів Херсонщини.