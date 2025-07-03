фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В Богдановской громаде Павлоградского района в результате удара дрона-камикадзе типа "Шахед" пострадало частное фермерское хозяйство. Инцидент произошел 1 июля. Вражеский беспилотник попал непосредственно на территорию фермы, что привело к значительным потерям.

По предварительным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 40 домашних животных. Кроме того, повреждены шесть единиц сельскохозяйственной техники. В сети появилось видео с места происшествия – кадры вызывают шок, ведь на них зафиксированы тела погибших животных. Авторы публикаций призывают относиться к контенту с осторожностью из-за его чувствительного характера.

Ранее сообщалось, оккупанты ударили КАБом по Днепропетровщине: есть жертва.