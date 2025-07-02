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02 июля 2025, 09:35

Россияне атаковали Никополь FPV-дроном: ранены 4 человека

02 июля 2025, 09:35
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фото: Сергей Лысак
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Сегодня утром, 2 июля, российские оккупанты атаковали Никополь на Днепропетровщине. Есть пострадавшие

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Предварительно, захватчики атаковали город FPV-дроном. В результате вражеского удара повреждены два автомобиля, ранены четверо никопольцев.

"Все госпитализированы. Мужчина 65 лет – "тяжелый". Еще двое, 44 и 49 лет, и 40-летняя женщина в состоянии средней тяжести", – проинформировал глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, ночью украинская ПВО сбила восемь вражеских БпЛА во время атаки на Днепропетровщину.

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