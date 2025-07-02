ППО збила 8 ворожих БпЛА під час атаки на Дніпропетровщину

фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 2 липня російські окупанти здійснили атаку безпілотними літальними апаратами на територію Дніпропетровської області. За повідомленнями Сил оборони, з 8 ворожих БпЛА 8 було збито

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки в Кривому Розі пошкоджено будівлю приватного підприємства, сталося займання, яке оперативно ліквідували рятувальники.

У Перещепинській громаді Самарівського району пошкоджене фермерське господарство, виникла пожежа. Постраждала 69-річна жінка, їй надали медичну допомогу на місці.

FPV-дроном та артилерією противник поцілив по Нікопольщині та Покровській громаді. Внаслідок обстрілів постраждали багатоповерхівка, приватний будинок, гараж і господарська споруда, також пошкоджено лінію електропередач.

За уточненими даними, через скидання боєприпасу з БпЛА вчора надвечір у Нікополі був понівечений приватний будинок.

Фото – Нікопольщина

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак постраждали четверо цивільних, пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури.