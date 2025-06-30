фото: Facebook/Слідство Інфо

Про це повідомляє "Слідство Інфо", передає RegioNews.

Колишній керівник Броварського територіального центру комплектування Юрій Бурляй і його близькі родичі за останні кілька років накопичили значне майно у вигляді нерухомості та автотранспорту. Серед володінь - котедж у передмісті Києва, квартира у Вишгороді та дві квартири в Борисполі. Загальна вартість цього майна разом із сімейним автопарком перевищує 40 мільйонів гривень.

Оренда котеджу, в якому наразі проживає Бурляй, може сягати до 3,5 тисяч доларів на місяць. Однак сам екскерівник заявив, що будинок наразі займає його товариш, а він платить за оренду символічні 18 тисяч гривень щомісяця.

У публікації зазначається, що значна частина вказаного майна була придбана саме в той період, коли Бурляй очолював Броварський військкомат. Відтак виникає питання про походження цих активів та їхню відповідність офіційним доходам посадовця та його близьких.

Загалом розмір майна родини Юрія Бурляя, що включає елітну нерухомість і розкішний автопарк, оцінюється приблизно у мільйон доларів.

Нагадаємо, ексзаступника мера Харкова підозрюють у заволодінні понад 5 млн грн.