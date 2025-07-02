В Днепре будут судить работника ТЦК, продавшего футбольной команде "защиту" от мобилизации

фото: ГБР

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего одного из районных ТЦК и СП Днепра, торговавшего "защитой" от мобилизации. Обвинительный акт уже направили в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По данным следствия, военный пугал знакомого тренера местной любительской футбольной команды мобилизацией. Вместо этого он предлагал "помощь", если тот заплатит две тысячи гривен. Фигурант имел свободный доступ к незаполненным бланкам повесток с печатями и подписью военного комиссара. Они могли "уберечь" от призыва, если их показывать на блокпостах.

Позже работник ТЦК предложил аналогичную "услугу" всей футбольной команде, которая готовилась к выезду на матч в другой город.

В общей сложности от членов команды злоумышленник получил 35 тысяч гривен.

По данным ГБР, фигурант входил в группу оповещения и вместе с другими работниками ТЦК получал повестки для того, чтобы вручать их призывникам. Некоторые из этих повесток он забирал себе, а после продавал за деньги.

"Он обвиняется в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Фигуранту грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.