фото: Телеграм/Сергій Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Найбільше постраждали Кам'янський, Павлоградський, Синельниківський і Нікопольський райони. Внаслідок ворожого обстрілу загинули мирні мешканці.

У Кам'янському районі внаслідок ракетного удару пошкоджено об'єкти інфраструктури та кілька торговельних закладів. На місці виникла пожежа, яку вдалося локалізувати зусиллями рятувальників. У Павлоградському районі, на території Богданівської громади, безпілотник атакував фермерське господарство. В результаті удару знищено шість одиниць аграрної техніки. Також загинули 40 голів худоби.

Ще один удар було завдано FPV-дроном по Маломихайлівській громаді, що на Синельниківщині. Там суттєво пошкоджено будівлю місцевого ресторану. Неспокійно було й на Нікопольщині. Обстріли охопили районний центр, а також Марганецьку, Покровську та Мирівську громади. Внаслідок атак постраждали п'ятиповерховий будинок, приватна оселя, сільськогосподарське підприємство, комбайн, мопед і лінії електропередач.

Нагадаємо, наслідки ранкового ракетного удару ворогом по Гуляйполю, що на Дніпропетровщині.