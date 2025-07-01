фото: Телеграмм/Сергей Лисак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Больше всего пострадали Каменский, Павлоградский, Синельниковский и Никопольский районы. В результате вражеского обстрела погибли мирные жители.

В Каменском районе в результате ракетного удара повреждены объекты инфраструктуры и несколько торговых заведений. На месте возник пожар, который удалось локализовать усилиями спасателей. В Павлоградском районе на территории Богдановской общины беспилотник атаковал фермерское хозяйство. В результате удара уничтожены шесть единиц аграрной техники. Также погибли 40 голов скота.

Еще один удар был нанесен FPV-дроном по Маломихайловской общине на Синельниковщине. Там существенно повреждено здание местного ресторана. Беспокойно было и в Никопольщине. Обстрелы охватили районный центр, а также Марганецкую, Покровскую и Мировскую общины. В результате атак пострадали пятиэтажное здание, частный дом, сельскохозяйственное предприятие, комбайн, мопед и линии электропередач.

Напомним, последствия утреннего ракетного удара врагом по Гуляйполю на Днепропетровщине.