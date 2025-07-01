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01 липня 2025, 14:45

У Дніпрі судили чоловіка і жінку, які допомагали організувати теракт

01 липня 2025, 14:45
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У Дніпрі отримали вирок чоловік та жінка, яких визнали посібниками теракту. При цьому вони самі визнали свою провину повністю

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Дніпрі судили чоловіка та жінку, які були пособниками теракту. У лютому цього року за вказівкою невідомої особи вони приїхали до Нікополя. Там зловмисники набули саморобний пристрій вибухової дії. Цю вибухівку вони сховали в арендованій квартирі.

Вони допомагали іншій людині, яку судять по окремій справі саме про вибух. Тому правоохоронці кваліфікували їхні дії як незаконне носіння та зберігання вибухового пристрою і пособництво в терористичному акті.

Чоловік і жінка уклали угоду і визнали провину. Чоловік отримав термін ув'язнення 6 років, а жінка - 5.

Нагадаємо, раніше СБУ зірвала теракт, який мав відбутися в Одесі на замовлення російських спецслужб. Агент РФ повинен був вибухівку з осколковими елементами ураження на дитячому майданчику в одному з житлових районів Одеси.

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