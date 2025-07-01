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В Днепре полиция составила протоколы на родителей двух подростков, нарушивших комендантский час, находясь на улице в ночное время

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Первый случай произошел 30 июня в полночь на улице Краснопольской. Патрульные заметили 14-летнего парня и поинтересовались причиной его пребывания на улице в такой поздний час. Юноша рассказал, что гулял с друзьями в торговом центре и возвращался домой. Инспекторы решили сопроводить его домой и пообщались с матерью подростка. На женщину составили административный протокол по статье 184 КУоАП - невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

На следующий день, 1 июля, полицейские получили вызов об обнаружении на улице 13-летней девочки. Женщина, обратившаяся к правоохранителям, сообщила, что ребенок попросил денег, чтобы добраться домой. Во время общения с патрульными девочка рассказала, что пыталась дозвониться родителям, но они не отвечали. Правоохранители вернули ребенка матери и на него также составили протокол за невыполнение родительских обязанностей.

Правоохранители напоминают родителям о важности контроля за досугом детей. Они призывают заботиться о безопасности подростков и не допускать ситуаций, которые могут привести к нарушениям или опасности для жизни и здоровья.

Напомним, в Днепре разоблачили банду наркоторговцев с прибылью 7 млн грн в месяц.