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01 июля 2025, 13:47

Последствия утреннего ракетного удара врагом по Гуляйполю на Днепропетровщине

01 июля 2025, 13:47
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фото: Телеграмм/Днепр инфо
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Утром 1 июля по населенному пункту Гуляйполе на Днепропетровщине был нанесен ракетный удар

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

По предварительной информации, российские войска применили две баллистические ракеты, вероятно типа "Искандер-М". Атака привела к значительным разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

В результате обстрела полностью разрушены местный дом культуры, два магазина, а также повреждены по меньшей мере несколько частных домов. Часть жителей осталась без крыши над головой. Спасательные и аварийные службы продолжают работать на месте трагедии, разбирают завалы и оказывают помощь пострадавшим.

К сожалению, в результате обстрела есть погибшие и травмированные. Их количество сейчас уточняется.

Напомним, РФ атаковала Днепропетровщину ракетой: есть погибшие и раненые.

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