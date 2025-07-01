Транзит російської нафти через Україну має бути зупинений негайно, – представники ГО

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Про це інформує RegioNews.

Активісти наголошують, щоденно через українську ділянку нафтогону "Дружба" до Європи транспортується понад 250 тисяч барелів нафти з Росії, що лише у 2024 році принесло агресору понад 6 мільярдів доларів доходу — коштів, які згодом спрямовуються на фінансування війни проти України.

"Попри повномасштабну війну, труба "Дружба" досі качає російську нафту до Угорщини та Словаччини. І при цьому уряди цих країн — відкрито антиукраїнські, блокують санкції проти РФ і виступають проти вступу України до НАТО та ЄС", — йдеться у заяві.

ГО звинувачує український уряд у бездіяльності та співучасті, адже, на думку організації, допуск до збереження транзиту нафти є політичним і моральним злочином, що прямо загрожує життю українців.

У контексті можливого оновлення складу Кабміну, "Захист Держави" закликає депутатів не голосувати за новий уряд, якщо той не надасть чітких публічних гарантій щодо припинення транзиту російської нафти.

"Це — не питання рейтингу, дипломатії чи грошей. Це — питання відповідальності перед українцями. Питання життя. Честі. Перемоги", — заявили в організації.

Нафтовий трубопровід "Дружба": що відомо

"Дружба"— один з найбільших у світі нафтопроводів, що забезпечує постачання російської нафти до країн Європи. Його довжина становить приблизно 4,000 км, і він проходить через території Росії, Білорусі, України, Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини та інших держав.

Побудований у 1960-х роках, трубопровід має кілька гілок, які розгалужуються для доставки нафти до різних країн. Українська частина трубопроводу є важливою ланкою у транзиті енергоресурсів із Росії до Європи.

Згідно з даними, у 2024 році Україна транспортувала близько 11,36 мільйона тонн російської нафти через південну гілку цього нафтопроводу, що є найменшим обсягом з 2014 року.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що тиск на Росію має бути посилений не лише фінансовою та матеріальною підтримкою України, але й жорсткішими санкціями.