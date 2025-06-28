Біля Дніпра збили новітню російську ракету

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Як передає RegioNews, про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, вибух, який чули в передмісті Дніпра, - це робота ППО. Він розповів, що військові збили новітню бомбу-ракету "Гром-1".

Нагадаємо, авіаційна ракета "Гром-1" розроблялась для використання з нових винищувачів Су-57, але пізніше була інтегрована у систему таких літаків, як Су-34, Су-35 та Су-30. Ракета, масою 594 кг (осколково-фугасна бойова частина 315 кг), оснащена ракетним двигуном і здатна долати відстань до 120 км.

Раніше ми повідомляли про те, що 28 червня у Дніпрі пролунали потужні вибухи.