Шокуючий випадок у Дніпрі: хлопчик проколов поперек олівцем

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Дніпрі під час гри хлопчик випадково впав на звичайний олівець, який пробив йому тіло у ділянці попереку

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на "База: Дніпро та область", передає RegioNews.

За словами очевидців, олівець застряг у тілі дитини, і ситуація виглядала критично — травма могла бути смертельною. Утім, завдяки швидкій та професійній роботі медиків хлопчика вдалося врятувати.

На щастя, олівець не зачепив життєво важливих органів.

Медики та рятувальники закликають батьків бути максимально уважними та стежити за дітьми навіть у побутових ситуаціях — іноді звичайні речі можуть нести смертельну небезпеку.

Нагадаємо, на Полтавщині 11-річний хлопчик дивом вижив після падіння в 15-метрову криницю.