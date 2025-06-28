У Днепра сбили новейшую российскую ракету
Силы ПВО сбили новейшую бомбу-ракету "Гром-1"
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, взрыв, который слышали в пригороде Днепра, – это работа ПВО. Он рассказал, что военные сбили новую бомбу-ракету "Гром-1".
Напомним, авиационная ракета "Гром-1" разрабатывалась для использования из новых истребителей Су-57, но позже была интегрирована в систему таких самолетов, как Су-34, Су-35 и Су-30. Ракета, массой 594 кг (осколочно-фугасная боевая часть 315 кг), оснащена ракетным двигателем и способна преодолевать расстояние до 120 км.
Ранее мы сообщали о том, что 28 июня в Днепре прогремели мощные взрывы.
В Днепре осудили диверсанта, который поджигал военные автомобили за деньги россиянВсе новости »
28 июня 2025, 01:15Шокирующий случай в Днепре: мальчик проткнул карандашом поясницу
27 июня 2025, 10:42В Днепре водитель снес забор детского сада и влетел на территорию
26 июня 2025, 23:25
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
Экс-заммэра Харькова подозревают в завладении более 5 млн грн, которые были выделены на фортификации
28 июня 2025, 14:26В Запорожской области россияне ранили 16-летнюю девушку
28 июня 2025, 13:55В Тернопольской области в результате столкновения двух мотоциклов погибла 17-летняя девушка
28 июня 2025, 13:37В Харьковской области дети взорвались на неизвестном предмете
28 июня 2025, 13:03В Ровно водитель Mercedes-Benz сбил мужчину на пешеходном переходе
28 июня 2025, 12:53В Одессе в результате удара "Шахеда" погибла учительница и ее муж
28 июня 2025, 12:21В Днепре прогремели мощные взрывы
28 июня 2025, 12:08Из Украины за сутки выехало более 50 тысяч человек
28 июня 2025, 11:49Во Львовской области пограничники заметили неожиданного "туриста"
28 июня 2025, 11:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ