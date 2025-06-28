У Днепра сбили новейшую российскую ракету

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Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, взрыв, который слышали в пригороде Днепра, – это работа ПВО. Он рассказал, что военные сбили новую бомбу-ракету "Гром-1".

Напомним, авиационная ракета "Гром-1" разрабатывалась для использования из новых истребителей Су-57, но позже была интегрирована в систему таких самолетов, как Су-34, Су-35 и Су-30. Ракета, массой 594 кг (осколочно-фугасная боевая часть 315 кг), оснащена ракетным двигателем и способна преодолевать расстояние до 120 км.

Ранее мы сообщали о том, что 28 июня в Днепре прогремели мощные взрывы.