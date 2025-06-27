Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Ракетный удар по Днепропетровщине: 25 пострадавших, четверо в тяжелом состоянии, повреждены дома и инфраструктура

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в своем Телеграмм-канале о последствиях ракетного удара по городу Самар, передает RegioNews.

По уточненным данным, в результате атаки пострадали 25 человек, из которых 12 находятся в медицинских учреждениях. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.

В Никопольском районе российские войска применили беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов пострадали районный центр, а также Марганецкая, Покровская и Мировская громады.

Из четырех пострадавших во время утреннего удара по Никополю один пациент остается в больнице. Это 25-летний мужчина, его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Кроме того, российские беспилотники атаковали Украинскую громаду в Синельниковском районе. В результате обстрела загорелся частный дом, поврежден автомобиль и трактор.

Напомним, РФ атаковала Днепропетровщину: есть погибшие и более десятка раненых.