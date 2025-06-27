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В городе Самар Днепропетровской области количество жертв ракетного удара возросло до четырех человек

Об этом в своем официальном обращении сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает RegioNews.

По предварительным данным, в результате ракетного удара телесные повреждения получили 17 человек. Пострадавших оперативно доставили в больницы. Трое из них – двое мужчин и одна женщина – находятся в тяжелом состоянии. Медики ведут за них борьбу, прогнозы пока не дают. Другие пациенты имеют травмы средней тяжести, однако тоже нуждаются в постоянном медицинском надзоре и лечении.

Местные службы работают на месте происшествия, привлечены экстренные бригады, следователи и спасатели.

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В больнице скончался 46-летний мужчина, получивший ранения во время ракетной атаки на Самар 27 июня. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В общей сложности рф убили 5 человек. Пострадавших на теперешний момент 23, из них четверо в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что РФ атаковала Днепропетровщину: есть погибшие и более десятка раненых.