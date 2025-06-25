Фото из открытых источников

Известный фотограф показал в соцсетях животное, которое он увидел неподалеку от Кривого Рога. Это довольно ловкий хищник

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Известный фотограф Анатолий Сальник отправился на прогулку-исследование к востоку от Кривого Рога. Там он сделал уникальные кадры, где в естественных условиях можно увидеть куницу. Животное в это время устроило водопой, и это попало в объектив.

"23.06.25 г. К востоку от Кривого Рога. лесополосная поилка продолжает собирать посетителей", - подписал фотограф свое видео.

Напомним, что куница, несмотря на размеры и милый вид, является хищным животным. Она может быстро двигаться по земле и деревьям. Животное ест не только растения, но и белок, ужей, мелких грызунов. Иногда его обедом становятся зайцы и птицы.

Обычно куницы селятся в густых буреломных лесах, где много старых деревьев. Там удобно обустроить дупло. Любопытно, что животное умеет разворачивать свои ступни на 180 градусов, удерживаясь когтями за кору деревьев.