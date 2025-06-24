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24 июня 2025, 18:04

В Днепре возросло количество жертв ракетного удара: 15 погибших и 174 раненых

24 июня 2025, 18:04
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фото: Днепропетровская областная военная администрация
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Пострадали 174 человека, из них около сотни остаются в больницах

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Число погибших в Днепре в результате ракетного удара 24 июня 2025 года возросло до 15 человек. Согласно последним данным, пострадали 174 человека, среди которых почти сто остаются на лечении в стационарах. Медики продолжают оказывать необходимую помощь, работая в условиях значительной нагрузки.

Зеленский: о ракетном ударе по Днепру и Самару 24 июня

Глава Днепропетровской ОВА выразил благодарность врачам за их самоотверженность и профессионализм в это сложное время. Также отметил работу спасателей, полицейских, коммунальщиков и других служб, оперативно прибывших на место происшествия и оказавших поддержку пострадавшим.

Ранее сообщалось, ракетные войска ВСУ успешно атаковали российскую нефтебазу "Атлас".

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