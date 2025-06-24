В Днепре возросло количество жертв ракетного удара: 15 погибших и 174 раненых
Пострадали 174 человека, из них около сотни остаются в больницах
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Число погибших в Днепре в результате ракетного удара 24 июня 2025 года возросло до 15 человек. Согласно последним данным, пострадали 174 человека, среди которых почти сто остаются на лечении в стационарах. Медики продолжают оказывать необходимую помощь, работая в условиях значительной нагрузки.
Зеленский: о ракетном ударе по Днепру и Самару 24 июня
Глава Днепропетровской ОВА выразил благодарность врачам за их самоотверженность и профессионализм в это сложное время. Также отметил работу спасателей, полицейских, коммунальщиков и других служб, оперативно прибывших на место происшествия и оказавших поддержку пострадавшим.
Ранее сообщалось, ракетные войска ВСУ успешно атаковали российскую нефтебазу "Атлас".