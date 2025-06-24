фото: Днепропетровская областная прокуратура

По данным следствия, мужчина передавал врагу разведданные про ВСУ и места обстрелов

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Днепропетровской области задержан местный житель, подозреваемый в государственной измене в условиях военного положения.

По информации прокуратуры, мужчина из Днепра сотрудничал с представителями спецслужб рф. Ему уже объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Следствие установило, что подозреваемый вышел на связь с врагом посредством мессенджера Telegram. По заданию россиян он передавал координаты украинских военных, а также точное местонахождение состава с топливом для техники ВСУ. После одного из вражеских обстрелов Днепровского района мужчина также послал оккупантам фото последствий удара.

Правоохранители задержали его согласно ст. 208 УПК РФ. Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.

Расследование ведет управление СБУ в Днепропетровской области. За дело отвечает также Департамент военной контрразведки.

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