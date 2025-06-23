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23 червня 2025, 20:45

Хотів підпалити автівку ТЦК: на Одещині судили "невловимого" агента РФ

23 червня 2025, 20:45
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На Одещині отримав судовий вирок агент РФ. Він зізнався, що його не влаштовує держава Україна

Про це повідомляє Судовий Репортер, передає RegioNews.

В Одеській області суд визнав місцевого жителя винним у державній зраді. Його засудили до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна.

За даними слідства, влітку минулого року чоловік в соцмережі переписувався з представником російської спецслужби. Він отримував спеціальні розвідувальні завдання щодо збору та передачі відомостей про обʼєкти критичної інфраструктури (електростанції, трансформатори, залізниці), а також щодо будівель територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, особистих та службових автомобілів працівників ТЦК та СП.

Обвинувачений сам написав, що хоче підпалити машину під будівлею ТЦК та навіть розповів, як це можна зробити непоміченим. За його планом, треба було закинути пляшку з запалювальною сумішшю і з довгою ниткою і потім із кущів підпалити другий кінець нитки. Згодом росіянин відправив йому відеоінструкцію із підпалу автомобілів.

Також зрадник надсилав фото пропускного пункту на територію Ізмаїльського морпорту і координати з Googlemaps та фото позицій підрозділів протиповітряної оборони.

На суді він свою провину не визнав. За його словами, його затримали люди у військовій формі, коли він знімав на мобільний телефон памʼятник "корабліку" поруч з Ізмаїльським портом. Раніше він тікаючи від ТЦК виїхав до Ізмаїлу та жив там у готелі, а згодом — відправився до міста Кілія. Він також отримував гроші від співрозмовника в мережі.

Згодом обвинувачений зізнався, що дійсно знімав відео на заправці, біля будівлі ТЦК. Він заявив, що його не влаштовує держава Україна, і тому він міг передавати координати ще й у 2023 році. Цікаво, що в переписці з росіянами він називав себе "невловимим", а тепер проведе термін за ґратами.

Нагадаємо, раніше в Харкові чоловік підпалив будівлю ТЦК. Його викликали туди для перевірки документів, але він зачинився в одній із кімнат та підпалив тканину, після чого втік через вікно другого поверху.

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ТЦК агент рф Одеська область
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