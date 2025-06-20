Россияне атаковали Днепропетровщину: произошел пожар, пострадали здания
На Днепропетровщине снова разрушение из-за атаки окупантов. Враг в очередной раз накрыл область из артиллерии и дронов
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака, в течение дня российские военные снова атаковали Никопольщину дронами. Кроме того, россияне обстреливали область из артиллерии. Под удар попали Никополь, а также Покровская и Марганецкая община.
В результате вражеского удара произошел пожар. Также повреждены инфраструктура, административное здание, парикмахерская, два автомобиля и линия электропередач. К счастью, люди не пострадали.
Напомним, ранее россияне попали из артиллерии в пункт базирования "экстренной помощи" в Херсонской области. В результате атаки повреждены два автомобиля "скорой".
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