фото: Днепропетровская ОВА

Бойцы ПВО на Днепропетровщине получили два командно-штабных автомобиля для координации мобильных огневых групп

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Переданные грузовики переоборудованы в полноценные командные пункты. В транспорте установлены системы связи и навигации, также дополнительное оборудование, нужное для бесперебойной работы боевых подразделений. Техника позволит специалистам удаленно управлять группами, которые охотятся на вражеские дроны и ракеты.

"Имеем дело с нелюдями. Теми, для кого убивать мирных - будто будничное дело. А потому, чтобы защитить жителей, следует сильнее поддерживать ПВО. Бойцов, которые круглосуточно на защите нашего неба", - отметил Лысак.

Руководитель ОВА поблагодарил бизнес за помощь и подчеркнул, что только совместными усилиями можно противостоять агрессору:

"Вместе мы обязательно одолеем противника. Отомстим за отнятые жизни".

Напомним, российские оккупанты в очередной раз накрыли огнем Днепропетровщину: в ОВА показали фото последствий.