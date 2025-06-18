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18 июня 2025, 18:27

21-летнему жителю Днепропетровщины сообщили о подозрении в угоне транспорта

18 июня 2025, 18:27
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Фото: полиция Днепропетровской области
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Правоохранители Синельниковского района сообщили о подозрении местному жителю, разоблаченному в незаконном завладении транспортом

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Злоумышленником оказался 21-летний житель района, который, по версии следствия, украл мопед из частного домовладения в селе Третьяковка.

Инцидент произошел сегодня днем. Владелец транспортного средства обратился в полицию после того, как заметил пропажу своего мопеда. Оперативники Синельниковского районного управления полиции сразу начали розыск и уже в течение суток установили личность причастного к преступлению. Подозреваемый был задержан.

По результатам досудебного расследования следователи объявили мужчине подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное правонарушение подозреваемому грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, в Тернопольской области полицейские задержали мужчину, который похитил минеральные удобрения.

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