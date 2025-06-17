В Днепропетровской области показали последствия обстрелов 17 июня, - ДнепроОВА
Российские войска в течение дня почти тридцать раз обстреляли Никопольский район
Об этом сообщают в ДнепроОВА, передает RegioNews.
Атаки происходили с помощью беспилотников и артиллерии. Взрывы слышались в райцентре, а также в Мировской, Покровской и Марганецкой громадах.
В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие. В Никополе из-за вражеского артобстрела погиб 63-летний мужчина. Еще двое мужчин пострадали из-за попадания FPV-дрона. 50-летнего раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести. 37-летний потерпевший будет лечиться амбулаторно.
В ходе атак возникло несколько пожаров, которые оперативно ликвидировали спасатели.
Враг повредил объекты инфраструктуры, в том числе местный колледж, 4 жилых дома и 5 хозяйственных построек. Также пострадало частное предприятие, а автомобиль был уничтожен. Ситуация остается напряженной, а работы по ликвидации последствий продолжаются.
Ранее сообщалось об обстрелах Днепропетровщины: повреждены дома, авто и инфраструктура.