фото: ДнепроОВА.

Российские войска в течение дня почти тридцать раз обстреляли Никопольский район

Об этом сообщают в ДнепроОВА, передает RegioNews.

Атаки происходили с помощью беспилотников и артиллерии. Взрывы слышались в райцентре, а также в Мировской, Покровской и Марганецкой громадах.

В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие. В Никополе из-за вражеского артобстрела погиб 63-летний мужчина. Еще двое мужчин пострадали из-за попадания FPV-дрона. 50-летнего раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести. 37-летний потерпевший будет лечиться амбулаторно.

В ходе атак возникло несколько пожаров, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Враг повредил объекты инфраструктуры, в том числе местный колледж, 4 жилых дома и 5 хозяйственных построек. Также пострадало частное предприятие, а автомобиль был уничтожен. Ситуация остается напряженной, а работы по ликвидации последствий продолжаются.

Ранее сообщалось об обстрелах Днепропетровщины: повреждены дома, авто и инфраструктура.