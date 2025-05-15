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Представниця Польщі на Євробаченні приймала у себе вдома українців, які тікали від війни. Вона досі спілкується з ними та сподівається, що вони зустрінуться знову

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Польська співачка Юстина Стречковська, яка представляє свою країну на Євробаченні цього року, розповіла, як вона допомогла українській родині. За словами артистки, коли почалась повномасштабна війна — вона та її брат запросили українців, які були вимушені тікати від війни.

"У нас жила чудова родина з дітьми й також вагітна жінка. Ми всі жили разом протягом місяця. Ми щодня багато розмовляли. Але це було важко для них, бо вони сумували за домом і хотіли повернутися в Україну, але повертатися з дітьми було небезпечно", - розповіла співачка.

Зараз ця родина вже повернулась додому, в Україну. Юстина все ще спілкується з ними та сподівається, що зустрінеться знову.

Юстина також зізналась, що в її будинку працює жінка з України. Проте вона її називає з повагою "господинею". За словами артистки, ця жінка давно є членом родини.

Також співачка зізналась, що їй дуже сподобався український гурт на Євробаченні цьогоріч. Вона зізналась, що саме їхня пісня була першою, яку вона почула серед цьогорічних конкурсних композицій, і вона одразу підкорила її серце.

Нагадаємо, що український гурт Ziferblat пройшов у фінал Євробачення 2025. Вони виступлять на конкурсі знову вже 17 травня з піснею "Bird of Pray".