фото: Днепропетровский областной совет

Об этом сообщает Днепропетровский областной совет, передает RegioNews.

В селе Любимовка на Днепропетровщине местная громада собственными силами восстановила здание, чтобы обеспечить приютом людей, потерявших дома из-за войны. Инициативу реализовали без государственного финансирования – исключительно за средства предпринимателей и ресурсами самой громады.

Помещение, много лет пустовавшее, капитально отремонтировали. Теперь оно приспособлено для проживания: есть мебель, бытовая техника, необходимые вещи первой потребности, продукты и одежда. По словам местных жителей, главной задачей было создать достойные условия для переселенцев, вынужденно покинувших дома в прифронтовых регионах.

В настоящее время в восстановленном доме могут одновременно проживать до 150 человек.

По официальным данным от главы ДОР Николая Лукашука, в Днепропетровской области уже зарегистрировано более 450 тысяч внутренне перемещенных лиц. И эта цифра растет ежедневно. В громадах все больше нуждаются в дополнительных жилищных ресурсах для временного размещения людей.

Ранее сообщалось, что представительница Польши на Евровидении рассказала, как у нее жили переселенцы из Украины.