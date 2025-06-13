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13 червня 2025, 12:06

У Дніпрі з’явилися гнізда гігантської оси: що відомо

13 червня 2025, 12:06
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ілюстративне фото
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За останні п’ять років їх стало майже вдвічі більше

Про це повідомляє "Дніпро Обласний", передає RegioNews.

У Дніпрі містяни дедалі частіше помічають великих ос із характерними яскравими плямами. Йдеться про сколій - це один із найбільших видів ос в Україні. Екологи пояснюють це одразу двома чинниками - зміною клімату та недбалістю щодо залишків деревини у міському середовищі.

Сколії відкладають личинки в тіла хрущів, які часто мешкають у пнях. Оскільки після спилювання дерев пні зазвичай не викорчовують, комахи отримують сприятливі умови для розмноження. Потепління також сприяє їхній активності. Проте фахівці заспокоюють: ці оси не агресивні. Вони жалять лише у випадку прямої загрози.

Отрута сколії вважається менш небезпечною, ніж у звичайних ос. Проте, зважаючи на їхній вигляд, багато хто плутає їх із агресивними видами. Екологи наголошують - убивати сколій заборонено. Вони занесені до Червоної книги України. За знищення таких комах передбачено штраф - від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фахівці радять мешканцям бути уважними, не наближатися до скупчення сколій і, за можливості, інформувати про їхню появу місцеві служби охорони довкілля.

Раніше повідомлялося, що на Одещині показали незвичайного метелика з розмахом крил до 15 см.

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