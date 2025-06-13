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За останні п’ять років їх стало майже вдвічі більше

Про це повідомляє "Дніпро Обласний", передає RegioNews.

У Дніпрі містяни дедалі частіше помічають великих ос із характерними яскравими плямами. Йдеться про сколій - це один із найбільших видів ос в Україні. Екологи пояснюють це одразу двома чинниками - зміною клімату та недбалістю щодо залишків деревини у міському середовищі.

Сколії відкладають личинки в тіла хрущів, які часто мешкають у пнях. Оскільки після спилювання дерев пні зазвичай не викорчовують, комахи отримують сприятливі умови для розмноження. Потепління також сприяє їхній активності. Проте фахівці заспокоюють: ці оси не агресивні. Вони жалять лише у випадку прямої загрози.

Отрута сколії вважається менш небезпечною, ніж у звичайних ос. Проте, зважаючи на їхній вигляд, багато хто плутає їх із агресивними видами. Екологи наголошують - убивати сколій заборонено. Вони занесені до Червоної книги України. За знищення таких комах передбачено штраф - від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фахівці радять мешканцям бути уважними, не наближатися до скупчення сколій і, за можливості, інформувати про їхню появу місцеві служби охорони довкілля.

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