Предприятие на Днепропетровщине заставили возместить более 20 млн грн неуплаченных налогов
На Днепропетровщине предприятие возместило более 20 млн грн неуплаченных налогов в бюджет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Следствием установлено, что компания арендовала два земельных участка общей площадью почти 13 га у Днепропетровского городского совета. Согласно Налоговому кодексу Украины, плательщики арендной платы за землю (кроме физических лиц) самостоятельно исчисляют и уплачивают сумму налога в бюджет.
"Подозреваемый при уплате арендной платы указал заниженную ставку. Это дало возможность предприятию уклониться от более 20 млн грн арендной платы", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования детективы обеспечили возмещение предприятием нанесенный ущерб в полном объеме.
Напомним, в Днепропетровской области директор предприятия растратил 5,5 млн грн, предназначенных для Сил обороны.