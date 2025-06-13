фото: Бюро экономической безопасности

На Днепропетровщине предприятие возместило более 20 млн грн неуплаченных налогов в бюджет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Следствием установлено, что компания арендовала два земельных участка общей площадью почти 13 га у Днепропетровского городского совета. Согласно Налоговому кодексу Украины, плательщики арендной платы за землю (кроме физических лиц) самостоятельно исчисляют и уплачивают сумму налога в бюджет.

"Подозреваемый при уплате арендной платы указал заниженную ставку. Это дало возможность предприятию уклониться от более 20 млн грн арендной платы", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования детективы обеспечили возмещение предприятием нанесенный ущерб в полном объеме.

Напомним, в Днепропетровской области директор предприятия растратил 5,5 млн грн, предназначенных для Сил обороны.