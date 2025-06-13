В Днепропетровской области директор предприятия растратил 5,5 млн грн, предназначенных для Сил обороны

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Досудебным расследованием установлено, что должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, нанесло более 5,5 млн грн ущерба бюджету при закупке 100 квадроциклов для нужд Сил обороны. Ожидаемая стоимость закупки составила почти 37,5 млн. грн.

"В ходе организации тендера директор коммунального предприятия, реализующего мероприятия Программы, не обеспечил должное, экономическое и эффективное определение ожидаемой стоимости товаров. В частности, не провел анализ рынка и не направил письменные запросы официальным представителям и производителям", - говорится в сообщении.

Детективы сообщили о подозрении директору коммунального предприятия Днепровского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (расход чужого имущества, которое находилось в его ведении, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершено в условиях военного положения, в особо крупных размерах).

Напомним, в Днепропетровской области переплатили почти 10 млн грн при закупке коек для военных.