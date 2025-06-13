фото: Днепропетровская областная прокуратура

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Суд в Днепре признал местного жителя виновным в совершении сексуальных преступлений в отношении малолетних детей. Приговор был вынесен на основании доказательств, собранных ювенальными прокурорами Левобережной окружной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по фактам изнасилования и сексуального насилия в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Его действия квалифицированы по части 4 статьи 152 и части 6 статьи 153 Уголовного кодекса Украины.

Так, в 2023 году мужчина неоднократно насиловал 7-летнюю девочку сожительницы своего внука, пока та отсутствовала в доме. Он воспользовался беспомощностью малолетнего ребенка и отсутствием любого из взрослых. Ювенальными прокурорами в суде была доказана вина жителя Днепра.

Кроме этого, этим же лицом были совершены насильственные действия сексуального характера по отношению к 8-летней подруге ребенка сожительницы своего внука, которая пришла к ним в гости. Она все рассказала родителям, когда вернулась домой.

При рассмотрении дела вменяемый своей вины не признал. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Ранее сообщалось, в Ужгороде задержаны четыре рома, которые насиловали 19-летнюю студентку.