15:14  13 июня
На Закарпатье ремонтируют дорогу к Говерле
13:20  13 июня
В Николаевской области в гараже подорвался 11-летний мальчик
12:06  13 июня
В Днепре появились гнезда гигантской осы: что известно
UA | RU
UA | RU
13 июня 2025, 16:39

Житель Днепра осужден за изнасилование и сексуальное насилие в отношении малолетних детей

13 июня 2025, 16:39
Читайте також українською мовою
фото: Днепропетровская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

Он приговорен к 15 годам лишения свободы

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Суд в Днепре признал местного жителя виновным в совершении сексуальных преступлений в отношении малолетних детей. Приговор был вынесен на основании доказательств, собранных ювенальными прокурорами Левобережной окружной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по фактам изнасилования и сексуального насилия в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Его действия квалифицированы по части 4 статьи 152 и части 6 статьи 153 Уголовного кодекса Украины.

Так, в 2023 году мужчина неоднократно насиловал 7-летнюю девочку сожительницы своего внука, пока та отсутствовала в доме. Он воспользовался беспомощностью малолетнего ребенка и отсутствием любого из взрослых. Ювенальными прокурорами в суде была доказана вина жителя Днепра.

Кроме этого, этим же лицом были совершены насильственные действия сексуального характера по отношению к 8-летней подруге ребенка сожительницы своего внука, которая пришла к ним в гости. Она все рассказала родителям, когда вернулась домой.

При рассмотрении дела вменяемый своей вины не признал. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Ранее сообщалось, в Ужгороде задержаны четыре рома, которые насиловали 19-летнюю студентку.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр Днепропетровская область насилие изнасилование сексуальное насилие суд
Конфликтная ситуация между соседями в Павлограде закончилась избиением семейной пары
13 июня 2025, 14:25
Наркотики в эклерах и туалетной бумаге: заключенные из Полтавы сбывали психотропы в СИЗО
13 июня 2025, 13:55
Обстрел Никопольщины: снаряд попал по приусадебному участку, погиб мужчина
13 июня 2025, 13:26
Все новости »
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
В Крыму оккупанты пытаются отобрать храм у католиков
13 июня 2025, 17:49
Полицейские Ровенской области задержали 2 злоумышленников, организовавших незаконное пересечение границы
13 июня 2025, 17:45
В Закарпатье 18-летний парень зарабатывал тысячи евро на "путешествиях" для уклонистов
13 июня 2025, 17:36
На Днепропетровщине женщина выдавала себя за юриста и обманула военнослужащих ВСУ почти на 3,5 млн грн
13 июня 2025, 17:10
На Буковине пограничники обнаружили у иностранца поддельные документы
13 июня 2025, 16:52
В Житомирской области водитель Lexus сбил 14-летнюю девочку
13 июня 2025, 16:47
Во Львове открыли новый рекрутинговый центр
13 июня 2025, 16:26
В Харьковской области оккупанты атаковали авиабомбой пятиэтажку
13 июня 2025, 16:22
В Украину вернули тела еще 1200 погибших защитников
13 июня 2025, 16:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Все публикации »
Александр Коваленко
Павел Казарин
Марианна Безуглая
Все блоги »