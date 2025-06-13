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За последние пять лет их стало почти вдвое больше

Об этом сообщает "Днепр Областной", передает RegioNews.

В Днепре жители все чаще замечают больших ос с характерными яркими пятнами. Речь идет о сколиях – это один из самых больших видов ос в Украине. Экологи объясняют это сразу двумя факторами - изменением климата и небрежностью по поводу остатков древесины в городской среде.

Сколии откладывают личинки в телах майских жуков, которые часто обитают в пнях.

Яд сколии считается менее опасным, чем у обычных ос. Однако, учитывая их вид, многие путают их с агрессивными видами.

Специалисты советуют жителям быть внимательными, не приближаться к скоплению сколий и, по возможности, информировать об их появлении местные службы охраны окружающей среды.

Ранее сообщалось, что в Одесской области показали необычную бабочку с размахом крыльев до 15 см.