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У планах: додаткові 45 мільйонів на утримання вулиць у трьох районах міста

Про це йдеться в державному порталі закупівель Prozorro, передає RegioNews.

У Дніпрі готують черговий тендер на проведення робіт з утримання вуличної інфраструктури. Цього разу міська влада планує витратити ще 45 мільйонів гривень на прибирання територій у трьох районах — Амур-Нижньодніпровському, Індустріальному та Самарському.

Міськрада планує витратити додаткові 45 млн грн на догляд за вулицями в трьох районах. Фото: Prozorro

Згідно з оголошенням тендеру, передбачається комплекс робіт: миття доріг, механізоване й ручне підмітання, а також очищення узбіч і скверів. Замовником зазначено Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Варто зазначити, що раніше місто вже виділило понад 340 мільйонів гривень на аналогічні послуги. Новий тендер, опублікований 10 червня, викликав запитання серед громадськості щодо доцільності додаткових витрат. Адже фінансування вуличного прибирання залишається однією з найбільших статей видатків у сфері міського благоустрою.

Наразі триває етап подачі пропозицій. Якщо торги пройдуть без оскаржень, підрядника мають обрати вже найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині переплатили майже 10 млн грн під час закупівлі ліжок для військових.