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11 червня 2025, 22:15

Росіяни атакували Дніпропетровщину: троє людей постраждали

11 червня 2025, 22:15
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Фото: ОВА
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На Дніпропетровщині росіяни завдали удари дронами та артилерією. Пошкоджені житлові будинки, є постраждалі серед населення

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками та важкою артилерією. Удари були по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах.

Внаслідок атаки постраждали троє чоловіків – 30, 41 та 59 років. Всі вони зараз на амбулаторному лікуванні.

Також відомо про пошкоджені багатоповерхівку, 4 приватні будинки, 5 авто і мопед, господарські споруди, гараж, парник. Понівечені інфраструктура, магазин. Побиті сонячні панелі, зачепило лінію електропередач. На місці атак сталось дві пожежі, рятувальники загасили полум'я.

Також були влучання дронами по Маломихайлівській громаді Синельниківського району, Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. На щастя, люди там не постраждали.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині російські військові скинули вибухівку на 11-річного хлопчика. Школяр отримав серйозні травми й був госпіталізований.

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