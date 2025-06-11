Ілюстративне фото

У Херсонській області росіяни атакували дроном дитину. 11-річний хлопчик у цей час знаходився на вулиці

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, 11 червня в Білозерці російські війська атакували з дрона дитину. 11-річний хлопчик в цей час знаходився на подвір'ї. Внаслідок скидання з безпілотника вибухівки школяр дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення грудної клітини та ноги.

"Нині він — у лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу", - повідомив голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, що 10 червня в Херсоні росіяни скинули вибухівку на цивільний автомобіль. Внаслідок ворожого удару постраждала 61-річна жінка. В неї — вибухова та черепно-мозкова травми й контузія.