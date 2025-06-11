17:35  11 июня
В Харькове мужчина под завалами спел гимн Украины: трогательное видео
16:52  11 июня
Масштабное ДТП в Киеве: опрокинулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие
16:47  11 июня
Отдых завершился "скорой": на Полтавщине женщину на воде "сбил" вейкбордист
UA | RU
UA | RU
11 июня 2025, 22:15

Россияне атаковали Днепропетровщину: три человека пострадали

11 июня 2025, 22:15
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области россияне нанесли удары дронами и артиллерией. Повреждены жилые дома, пострадали среди населения.

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и тяжелой артиллерией. Удары были по Никополю, Покровскому и Марганецкому общинам.

В результате атаки пострадали трое мужчин – 30, 41 и 59 лет. Все они сейчас находятся на амбулаторном лечении.

Также известно о поврежденных многоэтажках, 4 частных домах, 5 авто и мопеде, хозяйственных постройках, гараже, парнике. Изуродованная инфраструктура, магазин. Разбиты солнечные панели, задело линию электропередач. На месте атак произошло два пожара, спасатели потушили пламя.

Также были попадания дронами по Маломихайловской общине Синельниковского района, Зеленодольской общине Криворожья. К счастью, люди там не пострадали.

Напомним, ранее в Херсонской области российские военные сбросили взрывчатку на 11-летнего мальчика. Школьник получил серьезные травмы и был госпитализирован.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы
Оккупанты ударили по Херсону: ранены мирные жители
11 июня 2025, 13:55
Российские войска обстреляли автомобиль в пригороде Херсона: есть пострадавшие
11 июня 2025, 10:25
Обстрелы на Сумщине: за сутки – удары КАБами, дронами и более 70 атак
11 июня 2025, 10:19
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
Пожар в Харьковском ТЦК: представители ТЦК рассказали, что произошло
11 июня 2025, 22:30
В Харькове загорелось здание ТЦК – стало известно, что могло стать причиной
11 июня 2025, 21:25
В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку на 11-летнего мальчика
11 июня 2025, 20:45
Житель Черкасщины по заказу российской ФСБ поджег авто военного ВСУ
11 июня 2025, 20:35
В Харькове мужчина взял в заложники двух женщин и угрожал им расправой
11 июня 2025, 19:40
В Харьковской области россияне убили сапера
11 июня 2025, 19:17
Бросил гранату в людей: в Киевской области мужчине объявили о подозрении за покушение на убийство
11 июня 2025, 18:11
В Харькове мужчина под завалами спел гимн Украины: трогательное видео
11 июня 2025, 17:35
На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в сторону знакомых: ему светит 15 лет тюрьмы
11 июня 2025, 17:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »