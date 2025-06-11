Фото: ОВА

В Днепропетровской области россияне нанесли удары дронами и артиллерией. Повреждены жилые дома, пострадали среди населения.

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и тяжелой артиллерией. Удары были по Никополю, Покровскому и Марганецкому общинам.

В результате атаки пострадали трое мужчин – 30, 41 и 59 лет. Все они сейчас находятся на амбулаторном лечении.

Также известно о поврежденных многоэтажках, 4 частных домах, 5 авто и мопеде, хозяйственных постройках, гараже, парнике. Изуродованная инфраструктура, магазин. Разбиты солнечные панели, задело линию электропередач. На месте атак произошло два пожара, спасатели потушили пламя.

Также были попадания дронами по Маломихайловской общине Синельниковского района, Зеленодольской общине Криворожья. К счастью, люди там не пострадали.

Напомним, ранее в Херсонской области российские военные сбросили взрывчатку на 11-летнего мальчика. Школьник получил серьезные травмы и был госпитализирован.