Фото: Дніпровська міська рада

Про це повідомляє Телеграм-канал "Дніпро обласний", передає RegioNews.

Кам'янське найближчим часом отримає новий громадський транспорт. Підприємство "Татра-Юг" уклало договір на поставку сучасних трамвайних вагонів довжиною 15 метрів. Загальна сума контракту складає 14,3 мільйона євро, що дорівнює приблизно 680 мільйонам гривень.

Угоду підписано в рамках проєкту "Міський громадський транспорт України II". Цей проєкт фінансується Європейським інвестиційним банком, який активно підтримує розвиток інфраструктури в Україні. Очікується, що оновлений транспорт покращить умови перевезення пасажирів та зробить поїздки комфортнішими.

Перші трамвайні вагони мають прибути до Кам'янського протягом року після внесення передоплати. Постачання усіх вагонів планують завершити протягом 32 місяців від початку дії контракту.

Нові трамваї - це важливий крок для підвищення якості транспортних послуг у місті. Влада Кам'янського підкреслює, що оновлення громадського транспорту сприятиме зниженню навантаження на дороги та покращить екологічну ситуацію.

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