12:52  11 червня
У Києві жінка намагалася вистрибнути з вікна - поліція вчасно втрутилася
10:37  11 червня
У Львові скутер збив літню жінку: її госпіталізували
07:20  11 червня
На Полтавщині чоловіка вбило електрострумом
UA | RU
UA | RU
11 червня 2025, 12:29

Кам’янське отримає нові трамваї

11 червня 2025, 12:29
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпровська міська рада
Читайте также
на русском языке

Кам'янське готується до оновлення громадського транспорту: місто отримає сучасні трамвайні вагони завдовжки 15 метрів

Про це повідомляє Телеграм-канал "Дніпро обласний", передає RegioNews.

Кам'янське найближчим часом отримає новий громадський транспорт. Підприємство "Татра-Юг" уклало договір на поставку сучасних трамвайних вагонів довжиною 15 метрів. Загальна сума контракту складає 14,3 мільйона євро, що дорівнює приблизно 680 мільйонам гривень.

Угоду підписано в рамках проєкту "Міський громадський транспорт України II". Цей проєкт фінансується Європейським інвестиційним банком, який активно підтримує розвиток інфраструктури в Україні. Очікується, що оновлений транспорт покращить умови перевезення пасажирів та зробить поїздки комфортнішими.

Перші трамвайні вагони мають прибути до Кам'янського протягом року після внесення передоплати. Постачання усіх вагонів планують завершити протягом 32 місяців від початку дії контракту.

Нові трамваї - це важливий крок для підвищення якості транспортних послуг у місті. Влада Кам'янського підкреслює, що оновлення громадського транспорту сприятиме зниженню навантаження на дороги та покращить екологічну ситуацію.

Раніше повідомлялося, що подружжя з Херсонщини засудили за співпрацю з окупантами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кам'янське трамвай громадський транспорт інфраструктура
У Тернополі після ворожого удару – перебої зі світлом і водопостачанням
06 червня 2025, 07:15
Росіяни вдарили по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі: виникла пожежа
30 травня 2025, 08:43
Ракетний удар по передмістю Харкова: правоохоронці показали наслідки атаки
29 травня 2025, 22:10
Всі новини »
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
Окупанти вдарили по Херсону: поранені мирні жителі
11 червня 2025, 13:55
Прикордонники знищили ворожі автомобілі та гармату на Харківщині
11 червня 2025, 13:51
Росіяни вдруге за тиждень атакували пожежну частину на Донеччині
11 червня 2025, 13:49
На Львівщині прикордонники виявили в авто незадекларовані препарати на 800 000 грн
11 червня 2025, 13:44
Обстріл Харкова: одна людина у важкому стані, під завалами шукають жінку
11 червня 2025, 13:29
На Тернопільщині 13-річний хлопець упав з мотоцикла і потрапив до лікарні
11 червня 2025, 13:28
Ворожа атака на Одесу: місто відновлюється після потужного обстрілу
11 червня 2025, 13:23
На Кіровоградщині судитимуть інструктора, який побив військовослужбовця на полігоні
11 червня 2025, 13:18
Українські прикордонники знищили танки, бронетехніку та склади росіян на Харківщині
11 червня 2025, 13:11
У Львові школярі принесли до школи пневматичну зброю
11 червня 2025, 13:11
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »